Зверев о переходе к агрессивному стилю игры: «Результаты говорят сами за себя. Значит, я что-то делаю правильно»
Александр Зверев рассказал, как смена стиля игры помогла ему улучшить результаты.
– По ходу всего «Уимблдона» многие отмечали, насколько здорово вы играли справа. Что помогло вам улучшить этот удар?
– Здорово, когда можешь так уверенно и мощно играть справа. Это точно результат той работы, которую я проделываю. Я много говорил об этом в течение года. Когда у меня появляется возможность, я стараюсь идти в атаку. Получится удар или нет – уже зависит от конкретного дня. Но я точно хочу играть смелее и агрессивнее.
Это моя цель на этот год и, надеюсь, на всю оставшуюся карьеру. Мне кажется, с каждым месяцем это начинает работать все лучше. Посмотрим, насколько далеко я смогу продвинуться в этом направлении.
– Насколько вы довольны тем, что постепенно переходите к более агрессивному стилю игры? Недавно вы говорили, что вам было непросто перестроиться на такой теннис.
– Я говорил об этом еще в начале года и с тех пор придерживаюсь той же идеи. Именно в такой теннис я хочу играть. Это тот стиль, к которому я стремлюсь.
В начале года были матчи, когда мне было сложнее адаптироваться, но я продолжал работать в этом направлении. Чем больше я играю в такой теннис, тем лучше у меня получается.
Результаты говорят сами за себя – я впервые выиграл турнир «Большого шлема» в Париже и впервые вышел в финал «Уимблдона». Значит, я что-то делаю правильно. Идеально ли все сейчас? Нет. Но мы движемся в правильном направлении.
– Что вам нужно улучшить, чтобы в следующий раз все-таки поднять трофей?
– Нужно делать то же самое. Продолжать работать над теми компонентами, над которыми я работаю с начала года. Просто не менять этот курс и продолжать двигаться вперед, – сказал Зверев на пресс-конференции.
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