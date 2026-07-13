Александр Зверев рассказал, как смена стиля игры помогла ему улучшить результаты.

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– По ходу всего «Уимблдона» многие отмечали, насколько здорово вы играли справа. Что помогло вам улучшить этот удар?

– Здорово, когда можешь так уверенно и мощно играть справа. Это точно результат той работы, которую я проделываю. Я много говорил об этом в течение года. Когда у меня появляется возможность, я стараюсь идти в атаку. Получится удар или нет – уже зависит от конкретного дня. Но я точно хочу играть смелее и агрессивнее.

Это моя цель на этот год и, надеюсь, на всю оставшуюся карьеру. Мне кажется, с каждым месяцем это начинает работать все лучше. Посмотрим, насколько далеко я смогу продвинуться в этом направлении.

– Насколько вы довольны тем, что постепенно переходите к более агрессивному стилю игры? Недавно вы говорили, что вам было непросто перестроиться на такой теннис.

– Я говорил об этом еще в начале года и с тех пор придерживаюсь той же идеи. Именно в такой теннис я хочу играть. Это тот стиль, к которому я стремлюсь.

В начале года были матчи, когда мне было сложнее адаптироваться, но я продолжал работать в этом направлении. Чем больше я играю в такой теннис, тем лучше у меня получается.

Результаты говорят сами за себя – я впервые выиграл турнир «Большого шлема» в Париже и впервые вышел в финал «Уимблдона». Значит, я что-то делаю правильно. Идеально ли все сейчас? Нет. Но мы движемся в правильном направлении.

– Что вам нужно улучшить, чтобы в следующий раз все-таки поднять трофей?

– Нужно делать то же самое. Продолжать работать над теми компонентами, над которыми я работаю с начала года. Просто не менять этот курс и продолжать двигаться вперед, – сказал Зверев на пресс-конференции.