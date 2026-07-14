Россиянка Ибрагимова вышла во второй круг турнира в Яссах

275-я ракетка мира россиянка Алевтина Ибрагимова вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Яссах (Румыния). На старте она обыграла 127-ю ракетку чешку Доминику Шалькову в двух сетах. Матч завершился со счётом 2:0 (6:2, 7:5).

Матч продолжался 1 час 54 минуты. За это время Ибрагимова четыре раза сумела подать навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. Шалькова совершила два эйса, записав на свой счёт три двойные ошибки и реализовав 3 брейк-пойнта из 11.

Турнир в Яссах проходит с 13 по 19 июля. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Румынии Ирина Бегу.