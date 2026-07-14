Пушкарева привезла в Россию трофей юниорского Уимблдона

Российская теннисистка Анна Пушкарева привезла в Москву трофей юниорского Уимблдона. Сегодня 17-летнюю спортсменку спортсменку встретили в аэропорту Внуково.

Теннисистка стала первой за 10 лет чемпионкой турнира из России. В финале она одолела первую ракетку мира - китаянку Синьжань Сунь, которая на два года моложе россиянки.

До Пушкаревой на юниорском Уимблдоне из россиянок побеждала Анастасия Потапова в 2016 году. Напомним, что с 2026 года Анастасия выступает за Австрию.

Всего юниорский Уимблдон покорялся российским теннисисткам четыре раза. Ранее тренер сборных команд России в возрастной группе до 19 лет Елена Макарова рассказала о роли ее отца в победе на Уимблдоне.