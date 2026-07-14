Журналист раскрыл планы Серены Уильямс на ближайшее будущее в туре
Спортивный журналист Джон Вертхейм высказался о дальнейших планах 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» 44-летней американки Серены Уильямс.
«Начнём с хороших новостей: травма колена, которая прервала возвращение Серены на Уимблдон и не позволила ей выступить в парном разряде, по всей видимости, зажила, так как поступили сообщения о её возвращении на хардовые корты этим летом. Ожидается, что Серена сыграет в Вашингтоне, хотя пока неясно, выступит ли она только в парном разряде или ещё и в одиночном. Мне сказали, что сёстры Уильямс будут ориентироваться на своё самочувствие, поскольку Вашингтон вполне может стать их следующей остановкой, а затем обе, как ожидается, примут участие в US Open – 2026, начав с микста. Возможно, Карлосу Алькарасу стоит взять это на заметку», — приводит слова Вертхейма Sportskeeda.
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