Определился первый соперник Рублева на турнире в Бостаде

Определился первый соперник олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, 16-й ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва на грунтовом турнире категории ATP-250 в Бостаде, Швеция. Им стал 138-я ракетка мира из Италии Андреа Пеллегрино.

В матче первого круга Пеллегрино со счётом 6:3, 6:2 обыграл 118-ю ракетку мира из Норвегии Николая Будкова Кьера. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 23 минуты.

В рамках поединка Пеллегрино один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Будкова Кьера два эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Рублёв начинает турнир в Бостаде со второго круга, так как он возглавил посев соревнований.