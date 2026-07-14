Определился первый соперник Рублева на турнире в Бостаде

Определился первый соперник Андрея Рублёва на турнире ATP-250 в Бостаде
Определился первый соперник олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, 16-й ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва на грунтовом турнире категории ATP-250 в Бостаде, Швеция. Им стал 138-я ракетка мира из Италии Андреа Пеллегрино.
В матче первого круга Пеллегрино со счётом 6:3, 6:2 обыграл 118-ю ракетку мира из Норвегии Николая Будкова Кьера. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 23 минуты.
В рамках поединка Пеллегрино один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Будкова Кьера два эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
Рублёв начинает турнир в Бостаде со второго круга, так как он возглавил посев соревнований.
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