Тарпищев оценил шансы россиянок выиграть US Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высоко оценил шансы россиянок на успешное выступление на US Open – 2026. Хардовый турнир «Большого шлема» пройдёт с 30 августа по 13 сентября.

«В этом сезоне у нас неплохие результаты, особенно среди девушек. [Мирра] Андреева победила на «Ролан Гаррос», [Анна] Пушкарёва — на юниорском Уимблдоне. На харде успешное выступление может продолжиться. Понятно, что нужна адаптация, акклиматизация, но абсолютно реально нашим девушкам выигрывать US Open», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Женский US Open россиянка в последний раз выигрывала в 2006 году. Это была Мария Шарапова.