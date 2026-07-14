Приданкина пробилась во второй круг теннисного турнира в Румынии

Российская теннисистка Елена Приданкина одержала победу в первом круге турнира в Яссы (Румыния). В первом раунде Приданкина обыграла Мириам Булгару из Румынии со счетом 7:5, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты.

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В следующем круге россиянка сыграет с украинкой Александрой Олейниковой, получившей третий номер посева. WTA 250.

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Первый круг

Елена Приданкина (Россия, Q) — Мириам Булгару (Румыния) — 7:5, 6:1