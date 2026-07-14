Россиянка Приданкина пробилась во второй круг теннисного турнира в Румынии
Российская теннисистка Елена Приданкина одержала победу в первом круге турнира в Яссы (Румыния). В первом раунде Приданкина обыграла Мириам Булгару из Румынии со счетом 7:5, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты.
В следующем круге россиянка сыграет с украинкой Александрой Олейниковой, получившей третий номер посева. WTA 250.
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Первый круг
Елена Приданкина (Россия, Q) — Мириам Булгару (Румыния) — 7:5, 6:1
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