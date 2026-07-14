Александр Шевченко вышел во второй круг турнира в Гштааде

Казахстанский теннисист Александр Шевченко (100-й номер рейтинга) вышел во второй круг грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде, Швейцария, обыграв француза Александра Мюллера (132-я строчка рейтинга) со счётом 3:6, 6:3, 6:4. Встреча продлилась 1 час 59 минут.

По ходу матча Шевченко смог 12 раз подать навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 12. Мюллер сделал три эйса, не допустив при этом ни одной двойной ошибки и реализовав один брейк-пойнт из четырёх.

Во втором круге турнира соперником Александра Шевченко будет представитель Швейцарии Доминик Штефан Штрикер (360-й номер рейтинга).