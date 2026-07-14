Паула Бадоса пробилась во второй круг турнира в Яссах, где сыграет с Ибрагимовой
115-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса вышла во второй круг турнира WTA-250 в Яссах, Румыния, обыграв в стартовом матче соревнований украинку Ангелину Калинину (59-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:1.
Теннисистки провели на корте 1 час 30 минут. За время матча Паула Бадоса выполнила одну подачу навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать 6 брейк-пойнтов из 11. Ангелина Калинина сделала в игре два эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти в матче.
Во втором круге турнира в Яссах Паула Бадоса сыграет с российской теннисисткой Алевтиной Ибрагимовой.
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