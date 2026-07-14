Стэну Вавринка не удалось выйти во второй круг турнира в Гштааде
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка (117-я строчка рейтинга) не мог выйти во второй круг грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде, Швейцария, уступив представителю Португалии Жайме Фарие (92-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (10:8), 4:6, 4:6. Теннисисты провели на корте 2 часа 37 минут.
Во время матча Вавринка 16 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из шести. Фария сделал 14 эйсов, допустив при этом восемь двойных ошибок и сумев реализовать единственный брейк-пойнт.
Соперником Жайме Фарии во втором круге турнира будет представитель Норвегии Каспер Рууд (13-я строчка рейтинга).
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