Алькарас был замечен с новой девушкой

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас был замечен в компании с неизвестной девушкой на роскошной яхте во время отдыха на Амальфитанском побережье, сообщает Hola.

На фотографиях, сделанных папарацци, Алькарас вместе с неизвестной блондинкой смеются, шутят и купаются в открытом море. На некоторых снимках девушка нежно гладит теннисиста по щеке. Отмечается, что во время путешествия они сделали несколько остановок, одна из которых была в Позитано, где влюблённые поужинали в небольшой бухте, доступной только с моря, в романтической обстановке при свечах.

По информации испанских СМИ, стоимость яхты Алькараса оценивается в почти € 12 млн.