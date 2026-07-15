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Юлия Путинцева обыграла Алину Чараеву и вышла в 1/4 финала турнира в Яссах

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82-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал грунтоовго турнира категории WTA-250 в Яссах (Румыния). Во втором круге соревнований она обыграла представительницу Армении Алину Чараеву (118-я в рейтинге) со счётом 6:3, 6:3.

Путинцева вышла в 1/4 финала турнира в Яссах
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Встреча продолжалась 1 час 37 минут. В её рамках Путинцева три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Чараевой один эйс, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

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За выход в полуфинал турнира в Яссах Юлия Путинцева поспорит с победительницей матча Маяр Шериф (Египет) — Кайтлин Кеведо (Испания).

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