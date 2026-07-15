Тренер Турсунов рассказал о работе с Кудерметовой

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов рассказал о сотрудничестве с россиянками Вероникой Кудерметовой и Екатериной Александровой.

– Запомнились эпизоды, когда из-за строгости от вас даже уходили подопечные. Это вас как-то обижало?

– Честно, такого, чтобы из-за строгости — никогда от меня не уходили. Были какие-то политические моменты, бывало и такое, что не сошлись характерами в команде, человеческие взаимоотношения. Бывало, что и по моей инициативе, с кем-то я сам расходился.

Единственное — была ситуация с Вероникой Кудерметовой, когда она сказала, что я относительно строгий, но обид тут не было. Она сказала мне, что пока не готова к такому серьёзному подходу. Не знаю, что с ней сейчас — мы поработали тогда всего месяц в Америке, потом она уехала, удачно сыграла и победила на турнире в Токио [в 2023 году], потом ещё год поиграла.

Сейчас она не играет, предполагаю, что травма. Видел, что она была заявлена на Уимблдон, но в итоге не поехала. Там ещё был и семейный фактор: и муж, и отец — тренеры. Отец уже практически не работает с ней, а муж [Сергей Демёхин] сам по себе хороший тренер, он и с Верой Звонарёвой работал. Так что это всё было ближе к консультации — возможно, хотели услышать другой голос, который подтвердит то же, что говорит уже и привычный. Но привычного не слышишь.

Такое случается, поэтому тут я без каких-либо обид — я и не ожидал долгого сотрудничества. Попросили поработать, как и с Катей Александровой, договорились на месяц. Месяц прошёл — мы разбежались, — сказал Турсунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.