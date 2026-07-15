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«Я не фанатик этого спорта». Бублик — о влиянии чрезмерных эмоций во время матчей

Чемпионат.com

Казахстанский теннисист Александр Бублик признался, что чрезмерная эмоциональность мешает ему во время матчей, но он не придаёт этому большого значения.

Бублик в проблемах с контролем эмоций
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«Понятное дело, что это мешает. Просто меня это не беспокоит абсолютно. Есть слово «фанат», а есть слово «фанатик». Так вот я не фанатик этого спорта. Играю в удовольствие и потому, что мне хорошо платят. Задумывался о каком-то результате я, возможно, пару лет назад. Попробовал догнать кого-то из своих товарищей в титульной гонке, мне стало это чуточку интересней. Я быстро смог выполнить свои финансовые цели, а потом мне стал интересен результат. Но убиваться ради него я не буду. Поменять себя ради фантомного шанса когда-то где-то что-то выиграть? Мне это просто не по душе», — приводит слова Бублика Sport24.
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