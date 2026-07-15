«В моём ударе справа мне всё нравится». Хачанов — о своей технике
22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал о своей технике удара справа.
«В моём ударе мне всё нравится, скажем, уникальность. Если говорить про закрытую хватку, во времена Кафельникова, он знает, играл Берасатеги с такой хваткой, много испанцев было. У каждого свой ритм, движение, техника. Вопрос, где ты встречаешь мяч. Если чувствуешь, что запаздываешь, надо точку удара искать впереди, больше и лучше двигать ногами. В моём ударе справа нет никаких вопросов. Есть вещи, которые создают мне проблемы, это факт, но это так же, если бы играющие открытой хваткой, играли топ-спинами. Да, им не нравится играть высокие удары, мне тяжелее играть более низкие, резаные», — рассказал Хачанов в видео на YouTube-канале First&Red.
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