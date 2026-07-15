Алькарас и Руне заявились на «Мастерс» в Цинциннати

Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас и 72-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне вошли в заявку на турнир в Цинциннати (Огайо, США), который пройдет с 13 по 23 августа.

В список вошли все игроки топ-75 ATP, включая травмированных Карлоса Алькараса и Хольгера Руне.

Напомним, Алькарас не играет с 14 апреля — на турнире в Барселоне он получил травму правого запястья. Из-за неё испанец пропустил «Мастерсы» в Мадриде и Риме, а также не выступил на «Ролан Гаррос» — 2026 и Уимблдоне-2026.

Руне не принимает участия в матчах с октября 2025 года из-за тяжёлой травмы ахиллова сухожилия, которую он получил во время турнира в Стокгольме (Швеция) в матче с французом Уго Умбером.