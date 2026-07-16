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Россиянка Елена Приданкина проиграла во втором круге турнира WTA-250 в Яссах

Чемпионат.com

Российская теннисистка Елена Приданкина проиграла украинке Александре Олейниковой во втором круге турнира серии WTA-250 в Яссах, Румыния. Матч закончился со счётом 1:6, 2:6.

Россиянка Приданкина проиграла во втором круге турнира в Яссах
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Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут. Приданкина не сделала эйсов, допустив при этом шесть двойных ошибок и реализовав два брейк-пойнта из шести. Олейникова один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сумела реализовать 6 брейк-пойнтов из 13.

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Следующей соперницей Олейниковой станет француженка Клара Бюрель, занимающая 630-е в рейтинге WTA.

Турнир в Яссах проходит с 13 по 19 июля. Действующей чемпионкой является румынка Ирина Бегу.

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