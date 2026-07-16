Рублев вышел в 1/4 финала турнира в Бостаде

Андрей Рублёв вышел в 1/4 финала турнира ATP-250 в Бостаде
16-я ракетка мира мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира серии ATP-250 в Бостаде, в матче второго круга переиграв итальянца Андреа Пеллегрино, занимающего в мировом рейтинге 138-е место. Встреча спортсменов продолжалась 2 часа 32 минуты и завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (7:9), 6:3.
По ходу матча Рублёв 12 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и сумел реализовать один брейк-пойнт из семи заработанных. Пеллегрино сделал шесть эйсов, допустил три двойные ошибки, а также не заработал ни одного брейк-пойнта.
Следующим соперником Рублёва станет победитель в матче между Йеспером де Йонгом (Нидерланды) и Себастьяном Баэсом (Аргентина).
Турнир в Бостаде проходит с 13 по 19 июля. Действующий чемпион — Лучано Дардери (Италия).
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