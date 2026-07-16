Корнеева впервые с октября 2024-го вышла в четвертьфинал WTA
Алина Корнеева во втором круге турнира в Афинах обыграла 31-ю ракетку мира Энн Ли – 6:2, 6:2.
Россиянка второй раз в четырех матчах обыграла соперницу из топ-50. Последний раз ей это удавалось на «Ролан Гаррос» в этом сезоне.
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Ли – самая высокорейтинговая соперница, которую побеждала Корнеева.
Кроме того, 90-я ракетка мира впервые с октября 2024-го вышла в четвертьфинал WTA. Дальше она сыграет с Терезой Валентовой.
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