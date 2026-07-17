Опубликован отчет о борьбе с оскорблениями в теннисе

WTA и World Tennis опубликовали второй ежегодный отчет о борьбе с оскорблениями в теннисе.

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За 2025-й система Threat Matrix проанализировала более 1,2 миллиона публикаций и комментариев в социальных сетях. Более 12 тысяч из них были признаны оскорбительными, а 3726 содержали серьезные угрозы, включая призывы к насилию, расистские и сексистские высказывания.

По данным отчета, 42% подтвержденных случаев оскорблений и 59% наиболее серьезных угроз исходили от людей, проигравшими ставки.

Кроме того, правоохранительным органам были переданы данные о 35 аккаунтах, связанных с 12 людьми. При этом 66% публикаций с серьезными оскорблениями были удалены, а 89% аккаунтов, распространявших серьезные угрозы в 2024-м, уже не проявляли активности в 2025-м.

Также WTA и World Tennis призвали социальные сети, правоохранительные органы и представителей букмекерской индустрии усилить сотрудничество для борьбы с травлей спортсменов.