Корнеева пробилась в 1/2 финала турнира в Афинах

90-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева вышла в 1/2 финала турнира WTA-250 в Афинах (Греция), обыграв чешку Терезу Валентову (49-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:3.

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Теннисистки провели на корте 1 час 42 минуты. За время матча Корнеева выполнила одну подачу навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных. Валентова не сделала в игре ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

В полуфинале турнира в Афинах Корнеева сыграет с победительницей встречи Мария Саккари (Греция) – Алисия Паркс (США).