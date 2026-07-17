Бублик отреагировал на нестабильную игру Алиса

11-я ракетка мира Александр Бублик отреагировал на нестабильную игру Кентена Алиса во втором круге турнира в Гштааде.

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В решающем сете при счете 4:3 (30:30) казахстанец не сдержал эмоций и сказал в сторону тренерского бокса:

«#####, это идиотизм. Тип, #####, укорачивает с неудобной точки идеально, а с простой – ###### метр в аут. Господи, помоги, #####».

Встреча была прервана из-за дождя при счете 7:6(4), 4:6, 6:5 и будет доиграна сегодня.