Бублик не смог защитить титул в Гштааде, проиграв Алису на старте турнира
11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик на старте турнира в Гштааде проиграл сопернику из Франции Кентену Алису, занимающему в мировом рейтинге 90-е место, и не смог защитить титул. Встреча спортсменов была перенесена с четверга на пятницу из-за начавшегося накануне дождя. Матч завершился со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (5:7).
По ходу матча Бублик подал навылет семь раз, сделал две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. Алис сделал пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и также не имел ни одного брейк-пойнта за матч.
Алис в следующем круге сразится с другим представителем Казахстана Александром Шевченко.
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