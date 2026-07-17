Соболенко объяснила, почему просила родных не ходить на ее матчи

«Знала, что они поймут». Соболенко — о том, почему просила родных не ходить на её матчи
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, почему в детстве просила своих родителей не приходить на её матчи.
— Рассказывают, что вы довольно рано попросили родителей не ходить на ваши матчи. Это правда?
— Да. Мне было лет 13-14. Это больше папы касалось. Он мог просто смотреть и переживать за меня, даже не злиться – но мне всё время казалось, что он злится. И мне не хотелось разочаровывать родителей. А когда я видела этот взгляд, мне казалось, что всё – конец света, я плохой ребёнок и у меня ничего не получится. Поэтому я попросила его больше не приходить, чтобы не было такого эмоционального раздражителя.
— Насколько легко было в детстве сказать самым важным людям в жизни: «Ребята, не приходите, пожалуйста»?
— Думаю, в каждой семье можно подобрать слова и разобраться в любой проблеме. Я знала, что мне семья желает лучшего, и знала, что они поймут. Возможно, сначала поругаемся. Но я была уверена, что в итоге они выберут то, что лучше для меня, а не захотят что-то доказывать, — приводит слова Соболенко Sports.ru.
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