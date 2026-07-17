Рублев вышел в 1/2 финала турнира в Бостаде

Андрей Рублёв разгромил Баэса и вышел в 1/2 финала турнира в Бостаде
16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в 1/2 финала турнира АТР-250 в Бостаде (Швеция), обыграв аргентинца Себастьяна Баэса (56-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:2.
Теннисисты провели на корте 1 час. За время матча Андрей Рублёв выполнил пять подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Себастьян Баэс не сделал в игре эйсов, допустил одну двойную ошибку и не смог реализовать единственный брейк-пойнт, заработанный в матче.
За право выйти в финал турнира в Бостаде Андрей Рублёв поспорит с победителем встречи Алехандро Табило (Чили) – Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина).
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