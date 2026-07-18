Теннисист Рублев вышел в финал турнира в Швеции

Россиянин Андрей Рублев обыграл чилийца Алехандро Табило в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в шведском Бостаде.
Встреча закончилась со счетом 6:4, 4:6, 6:4 в пользу Рублева, посеянного на турнире под 1-м номером. У Табило был 3-й номер посева. В финале россиянин сыграет с представителем Италии Лучано Дардери (2-й номер посева).
Рублеву 28 лет, он занимает 16-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 17 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде, последний свой титул он выиграл в феврале прошлого года. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.
Табило 29 лет, он располагается на 31-й строчке в мировом рейтинге. Чилиец выиграл три соревнования под эгидой ATP. В нынешнем сезоне он дошел до четвертого круга Открытого чемпионата Франции, что является лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема.
Турнир в Бостаде относится к категории ATP 250 и проводится на грунтовом покрытии. Общий призовой фонд соревнований составляет €612,6 тыс. В прошлом году трофей выиграл Дардери. Единственным россиянином, выигрывавшим соревнования, является Рублев, побеждавший в Бостаде в 2023 году.
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