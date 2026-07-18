Джокович заявил о приближении завершения карьеры

Победитель 24 турниров Большого шлема сербский теннисист Новак Джокович находится ближе к моменту завершения карьеры, чем когда-либо.
Об этом он заявил на мероприятии Fanatics Fest в Нью-Йорке.
"Я все еще чувствую, что могу соревноваться на самом высоком уровне. Однако момент, когда я закончу свою карьеру, безусловно, ближе, чем когда-либо. Андре Агасси однажды сказал, что не знает, когда закончится его карьера, но когда это произойдет, все развернется очень быстро. Думаю, он прав. Некоторые хотят уйти, пока находятся на вершине, а другие - когда их тело больше не может выдерживать нагрузки. С другой стороны, есть спортсмены, которые решают уйти, когда понимают, что больше не могут бросить вызов лучшим игрокам мира. Я просто стараюсь наслаждаться тем, что все еще могу играть", - сказал Джокович.
Джоковичу 39 лет, он занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Серб выиграл 101 турнир под эгидой организации в одиночном разряде, включая 24 победы на турнирах Большого шлема - рекорд в мужском одиночном разряде. Спортсмен является победителем Олимпийских игр (2024), бронзовым призером Олимпиады (2008) и обладателем Кубка Дэвиса (2010). Сербу принадлежит абсолютный рекорд по количеству проведенных недель (428) в качестве первой ракетки мира.
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