Теннисистка Корнеева не смогла выйти в финал турнира в Афинах

Россиянка Алина Корнеева уступила представительнице Греции Марии Саккари в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Афинах.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 7:5 в пользу Саккари, посеянной на турнире под 4-м номером. Российская спортсменка выступала без номера посева. В финале представительница Греции сыграет с победительницей встречи между датчанкой Кларой Таусон (1) и Барборой Крейчиковой из Чехии (3).

Корнеевой 19 лет, она занимает 90-е место в рейтинге WTA. Россиянка во второй раз вышла в полуфинал турнира WTA, впервые ей это удалось в октябре 2024 года на соревновании в мексиканской Мериде, где она проиграла турчанке Зейнеп Сёнмез. На турнирах Большого шлема на взрослом уровне теннисистка не проходила дальше второго круга. При этом она становилась победительницей юниорских Australian Open и Roland Garros в 2023 году.

Саккари 30 лет, она располагается на 37-й строчке в мировом рейтинге. Представительница Греции выиграла 2 турнира WTA. Она доходила до полуфинала Roland Garros и US Open в 2021 году. В марте 2022-го занимала 3-е место в рейтинге WTA.

Турнир в Греции относится к категории WTA 250. Он проводится на покрытии "хард" и завершится 19 июля. Его призовой фонд составляет более $283 тыс.