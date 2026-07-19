Серена Уильямс назвала свой любимый вид спорта, помимо тенниса
23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс назвала любимый вид спорта, помимо тенниса.
– Какой вид спорта, кроме тенниса, ты любишь?
– Знаю, это, возможно, прозвучит неожиданно, но я люблю фигурное катание. Обожаю его, — сказала Уильямс во время мероприятия Fanatics Fest.
Ранее 44-летняя Уильямс возобновила спортивную карьеру и впервые с сентября 2022-го сыграла в одиночном разряде турнира, уступив в первом круге Уимблдона-2026 австралийке Майе Джойнт со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 3:6. По ходу матча американка получила повреждение ноги, из-за которого ей пришлось сняться с розыгрыша парного разряда турнира.
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