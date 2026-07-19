Видео: Новак Джокович забросил три трёхочковых подряд на Fanatics Fest
24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович забросил три трёхочковых подряд на Fanatics Fest.
Джокович решил продемонстрировать свои снайперские навыки в баскетболе на одной из площадок фестиваля и трижды успешно реализовал броски из-за дуги.
Ранее серб принял участие в мероприятии с другими спортсменами, где задал вопрос задал нападающему и капитану сборной Аргентины по футболу Лионелю Месси о давлении в спорте.
Fanatics Fest — это масштабный четырёхдневный фестиваль для спортивных болельщиков и любителей поп-культуры. Он регулярно проходит в выставочном центре Javits Center в Нью-Йорке, объединяя на одной площадке звёзд мирового спорта, ведущие лиги, коллекционеров, музыкальных исполнителей и геймеров.
Хави о Ямале: «Он гений. Выделялся в «Барсе» уже в 15 лет, делает разницу в игре сборной Испании. У Ламина есть все, чтобы стать лучшим футболистом мира»
Дешам о будущем после ухода из сборной: «Не собираюсь становиться кондитером или политиком. Останусь в футболе – возможностей для этого достаточно»
Глава Медиалиги Осипов: «Месси в 18-19 лет слушал Роналдиньо с открытым ртом, а Ямаль устраивает вечеринки»