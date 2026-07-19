Даниэль Мерида-Агилар поблагодарил близких за поддержку после победы в Умаге
58-я ракетка мира испанский теннисист Даниэль Мерида-Агилар после победы на турнире категории ATP-250 в Умаге поблагодарил близких за поддержку. В финальном матче он одолел представителя Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура (87-я ракетка мира) со счётом 6:2, 5:7, 6:2.
«Победитель турнира в Умаге — мой первый титул ATP. Папа, мама, вы это заслужили; спасибо моей семье, моей девушке, брату и, конечно, моей команде», — сказано в публикации теннисиста в социальной сети X.
Даниэлю Мерида-Агилару 21 год. Для теннисиста титул в Умаге стал первым на уровне ATP. По итогам турнира испанец дебютировал в топ-60 рейтинга ATP, заняв 58-ю позицию.
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