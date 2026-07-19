Циципас выиграл турнир ATP 250 в Швейцарии

Греческий теннисист Стефанос Циципас стал победителем грунтового турнира ATP 250 в Швейцарии, обыграв в финале бельгийца Рафаэля Коллиньона.

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Матч продолжался 2 часа 17 минут и закончился со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 6:3 в пользу 85‑й ракетки мира.

Для 27‑летнего Циципаса титул в Гштаде стал 13‑м в карьере и первым в сезоне‑2026. Последний раз грек побеждал в одиночном разряде в финале турнира ATP 500 в Дубае.

ATP 250. EFG Swiss Open Gstaad. Гштад (Швейцария). Грунт.

Призовой фонд — более 610 тысяч евро

Финал

Стефанос Циципас (Греция) — Рафаэль Коллиньон (Бельгия) — 6:4, 6:7 (3:7), 6:3