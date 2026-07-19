Начало финала турнира WTA-250 в Яссах задерживается из-за дождя

Начало финального матча турнира WTA-250 в Яссах (Румыния) задерживается из-за начавшегося дождя. В заключительной встрече турнира должны сразиться 97-я ракетка мира египетская теннисистка Маяр Шериф и испанка Паула Бадоса, занимающая в мировом рейтинге 115-е место. Изначально матч был запланирован на 17:30 мск, позднее его перенесли на 19:10, но спустя час встреча так и не началась.

Ранее в воскресенье, 19 июля, состоялись два финальных матча мужских турниров АТР-250 в Гштааде и Бостаде. В Гштааде чемпионом стал грек Стефанос Циципас, одолевший бельгийца Рафаэля Коллиньона (6:3, 6:7 (3:7), 6:3). В Бостаде титул выиграл россиянин Андрей Рублёв, обыгравший итальянца Лучано Дардери (6:4, 6:3).