Рублёв поднялся на две позиции в рейтинге ATP после завоевания титула, Циципас — на 34

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила мировой рейтинг по итогам прошедшей недели. На 20 июля в топ-10 изменений не произошло. Однако олимпийский чемпион 2020 года в миксте российский теннисист Андрей Рублёв поднялся на две позиции (с 16-й на 14-ю) после завоевания титула на турнире ATP-250 в Бостаде.

Большой скачок в рейтинге (+34 позиции) совершил грек Стефанос Циципас после победы в финале турнира в Гштааде.

Теннис. Обновлённый рейтинг ATP на 20 июля:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 13 450 очков.

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 8480.

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8160.

4 (4). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4740.

5 (5). Алекс де Минор (Австралия) — 4110.

6 (6). Бен Шелтон (США) — 3770.

7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 3760.

8 (8). Даниил Медведев (Россия) — 3670.

9 (9). Флавио Коболли (Италия) — 3460.

10 (10). Тейлор Фриц (США) — 3365…

14 (16). Андрей Рублёв (Россия) — 2380…

26 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1780…

51 (85). Стефанос Циципас (Греция) – 980…

94 (96). Роман Сафиуллин (Россия) — 678.

Полностью с обновлённым рейтингом ATP можно ознакомиться на «Чемпионате».