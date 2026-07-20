В женском теннисе ввели тестирование для определения пола

В женском теннисе ввели генетическое тестирование для определения пола
В женском теннисе ввели обязательное генетическое тестирование для определения пола спортсменок. Об этом сообщил журналист Бен Ротенберг на странице в Х.
Женская теннисная ассоциация (WTA) с 1 июля предлагает спортсменкам пройти тест на наличие гена SRY, который определяет мужской пол организма. При его отсутствии теннисистки будут допускаться к турнирам.
В случае обнаружения этого гена спортсменки смогут выступать на турнирах WTA только с подтвержденной нечувствительностью к андрогенам или другими расстройствами полового развития. Отказ от тестирования повлечет за собой дисциплинарные меры.
Ранее Международный олимпийский комитет запретил трансгендерам (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) участвовать в летних и зимних Играх, а также других мероприятиях под эгидой организации. Этот запрет касается как командных, так и индивидуальных видов спорта. «Право на участие в женских соревнованиях теперь ограничено биологическими женщинами, определяемыми на основе одноразового скрининга гена SRY», — заявили в организации.
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