Синнер превзошел Хьюитта по числу недель в статусе первой ракетки мира

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» итальянский теннисист Янник Синнер сегодня, 20 июля, начал 81-ю неделю в статусе первой ракетки мира. Тем самым он закрепился в топ-10 теннисистов в истории по продолжительности нахождения на вершине рейтинга.

Синнер вытеснил из топ-10 австралийца Ллейтона Хьюитта, в активе которого было 80 недель в роли первой ракетки мира.

Теперь рейтинг лучших теннисистов по продолжительности пребывания на вершине рейтинга ATP выглядит следующим образом: