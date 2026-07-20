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Янник Синнер превзошёл Ллейтона Хьюитта по числу недель в статусе первой ракетки мира

Чемпионат.com

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» итальянский теннисист Янник Синнер сегодня, 20 июля, начал 81-ю неделю в статусе первой ракетки мира. Тем самым он закрепился в топ-10 теннисистов в истории по продолжительности нахождения на вершине рейтинга.

Синнер превзошел Хьюитта по числу недель в статусе первой ракетки мира
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Синнер вытеснил из топ-10 австралийца Ллейтона Хьюитта, в активе которого было 80 недель в роли первой ракетки мира.

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Теперь рейтинг лучших теннисистов по продолжительности пребывания на вершине рейтинга ATP выглядит следующим образом:

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