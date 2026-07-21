Иванишевич оценил шансы Джоковича продолжить карьеру до Олимпиады-2028
Чемпион Уимблдона-2001, хорватский теннисист Горан Иванишевич оценил перспективы продолжения карьеры 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.
«Он говорит, что будет играть как минимум до Олимпийских игр в Лос-Анджелесе, а это ещё два года. Честно говоря, зная его, он способен выдержать тот график, в котором выступает. У него невероятная, особенная психологическая устойчивость. Это вполне возможно. В конце концов, он по-прежнему находится сразу за Синнером, Алькарасом и Зверевым. А можно сказать и так: эти четверо сейчас стоят выше всех остальных. Так почему бы и нет?» – приводит слова Иванишевича Jutarnji.hr.
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