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«Было весело». Паула Бадоса опубликовала пост о своём выступлении на турнире в Яссах

Чемпионат.com

Бывшая вторая, ныне 93-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала пост о своём выступлении на турнире категории WTA-250 в Яссах, Румыния.

Бадоса опубликовала пост о своем выступлении на турнире в Яссах
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Бадоса дошла до финала соревнований, с которого вынуждена была снять при счёте 6:4, 4:0 в пользу 73-й ракетки мира из Египта Маяр Шериф. До этого матча Паула выиграла девять матчей подряд.

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«К сожалению, меня подвело самочувствие, но неделя всё равно получилась хорошей. Спасибо, Яссы, было весело. На следующей неделе в Гамбурге – ещё один рывок… Спасибо всем моим болельщикам за поддержку, это очень много для меня значит. Люблю вас», – написала Бадоса на своей странице в соцсети.

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