Бадоса опубликовала пост о своем выступлении на турнире в Яссах

«Было весело». Паула Бадоса опубликовала пост о своём выступлении на турнире в Яссах
Бывшая вторая, ныне 93-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала пост о своём выступлении на турнире категории WTA-250 в Яссах, Румыния.
Бадоса дошла до финала соревнований, с которого вынуждена была снять при счёте 6:4, 4:0 в пользу 73-й ракетки мира из Египта Маяр Шериф. До этого матча Паула выиграла девять матчей подряд.
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
«К сожалению, меня подвело самочувствие, но неделя всё равно получилась хорошей. Спасибо, Яссы, было весело. На следующей неделе в Гамбурге – ещё один рывок… Спасибо всем моим болельщикам за поддержку, это очень много для меня значит. Люблю вас», – написала Бадоса на своей странице в соцсети.
Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости
Месси – игрокам Аргентины перед финалом ЧМ: «Без нервов, ребята, сосредоточимся на игре. Забудем обо всем, хорошо?»
2 млн человек поучаствовали в чемпионском параде сборной Испании в Мадриде по случаю победы на ЧМ
Морган об Аргентине на ЧМ: «Месси был подлым жуликом, лидером шайки головорезов. Фальшивый нимб разбился вдребезги»