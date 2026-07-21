Бадоса опубликовала пост о своем выступлении на турнире в Яссах

Бывшая вторая, ныне 93-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала пост о своём выступлении на турнире категории WTA-250 в Яссах, Румыния.

Бадоса дошла до финала соревнований, с которого вынуждена была снять при счёте 6:4, 4:0 в пользу 73-й ракетки мира из Египта Маяр Шериф. До этого матча Паула выиграла девять матчей подряд.