Приданкина проиграла в стартовом матче турнира в Гамбурге

184-я ракетка мира российская теннисистка Елена Приданкина проиграла в стартовом матче турнира WTA-250 Гамбурге (Германия) представительнице Венгрии Панне Удварди (71-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 2:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут. За время матча Елена Приданкина выполнила две подачи навылет, допустив при этом четыре двойных ошибки, а также смогла реализовать один из двух брейк-пойнтов, заработанных в игре. Панна Удварди сделала четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира в Гамбурге Панна Удварди сыграет с победительницей встречи Паула Бадоса (Испания) – Катажина Кава (Польша).