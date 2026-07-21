Алина Чараева вышла во второй круг турнира WTA-250 в Гамбурге
Армянская теннисистка Алина Чараева (117-й номер рейтинга) вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Гамбурге, Германия, обыграв представительницу Испании Сару Соррибес-Тормо (212-я строчка рейтинга) со счётом 3:6, 7:5, 6:1. Теннисистки провели на корте ровно три часа.
Во время матча Чараева ни разу не смогла подать навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов из 18. Соррибес-Тормо сделала два эйса, допустив при этом две двойные ошибки и реализовав 8 брейк-пойнтов из 20.
Победительницей турнира WTA-250 в Гамбурге в 2025 году стала французская теннисистка Лоис Буассон.
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