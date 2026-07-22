Соболенко рассказала, какой совет Джоковича помог ей улучшить игру

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (первая строчка рейтинга) рассказала, какие советы ей дал обладатель 24 титулов «Большого шлема» серб Новак Джокович (седьмая ракетка мира).

– Безусловно, с Новаком вы общались на тему самой игры, ведь он величайший теннисист в истории. Какой совет Новак тебе дал, который ты применила потом в игре, который очень сильно помог?

– Он говорил много вещей, которые не касаются игры конкретно… Но вот есть один совет. Мы играли выставочный матч — сидели, общались. Говорю: «Слушай, вот на чём ты фокусируешься, когда на приёме стоишь? У тебя же лучший приём». У него позиция такая определённая, я её попробовала, мне реально стало удобнее реагировать. Он сказал: «Фокусируюсь на себе, стараюсь просто делать сплит-степ — и уже после этого реагировать. Плюс очень часто ты видишь, куда соперник подаёт или примерно чувствуешь». И вот это был совет. С тех времён он такой, типа: «Копируешь приём?» Я говорю: «Беру от лучшего».

Ещё спрашивала у него совет эмоционального плана — мне было интересно, как он настраивается на большие финалы. Новак сказал, что для него очень важно выходить на природу, гулять, во время матча брать небольшую паузу, чтобы перезагрузиться. Понятно, он тоже кричит на корте — ему это помогает выплеснуть эмоции. А я такая же: мне иногда нужно покричать, чтобы сбросить напряжение и заново сфокусироваться, — сказала Соболенко в видео на YouTube-канале First&Tour.