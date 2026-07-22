Медведев снялся с турнира в Вашингтоне

Даниил Медведев снялся с турнира ATP-500 в Вашингтоне
Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев снялся с турнира категории ATP-500 в Вашингтоне, США.
Вместе с россиянином от участия в соревновании отказался и канадец Феликс Оже-Альяссим, занимающий четвёртое место в рейтинге ATP. Причины снятия спортсменов неизвестны.
Турнир ATP-500 пройдёт в Вашингтоне с 27 июля по 2 августа. Первым номером посева стал действующий чемпион австралиец Алекс де Минор (пятый номер рейтинга).
На Уимблдоне Медведев уступил немецкому теннисисту Ян-Леннарду Штруфу в третьем круге. Матч закончился со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 7:5. На других турнирах после травяного ТБШ Даниил не выступал.
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