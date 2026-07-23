Российская теннисистка начала выступать за Чехию

Родившаяся в Москве теннисистка Октябрева начала выступать за Чехию
Родившаяся в Москве теннисистка Алиса Октябрева стала представлять Чехию на международных соревнованиях. В профиле спортсменке на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA) появился чешский флаг.
17-летняяя теннисистка проживает в Чехии с двух лет. Там же она пошла в теннисную школу в возрасте четырех лет.
6 июня 2026 года Октябрева выиграла юниорский Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос»). В финале она обыграла представительницу Китая Сунь Синьжань. Встреча завершилась в двух сетах с результатом 6:2, 6:1.
Октябрева сделала три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала семь брейк-пойнтов из восьми. Сунь подала навылет один раз, сделала две двойные ошибки и сумела реализовать два брейк-пойнта из трех заработанных.
В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.
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