Рублев сенсационно проиграл 78-й ракетке мира в 1/4 финала турнира в Эшториле

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в 1/2 финала турнира АТР-250 в Эшториле, Португалия, уступив французу Люка Ван Ашу (78-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 3:6, 4:6.

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Теннисисты провели на корте 2 часа 16 минут. За время матча Андрей Рублёв выполнил восемь подач навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смог реализовать 1 брейк-пойнт из 11. Люка Ван Аш сделал в игре пять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 11.

За выход в финал турнира в Эшториле Люка Ван Аш поспорит с ещё одним французским теннисистом Юго Гастоном (109-й номер рейтинга).