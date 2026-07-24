Синнер и Джокович снялись с предстоящего «Мастерса» в Монреале

Янник Синнер и Новак Джокович снялись с предстоящего «Мастерса» в Монреале
Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и 24-кратный победитель мэйджоров серб Новак Джокович снялись с предстоящего розыгрыша «Мастерса» в Монреале (Канада), сообщает пресс-служба турнира в социальной сети Х.
Посев турнира возглавит немецкий теннисист Александр Зверев, второй номер – у канадца Феликса Оже-Альяссима. Стоит отметить, что Синнер и Джокович не принимали участие в розыгрыше прошлогоднего турнира.
«Мастерс» в Монреале пройдёт со 2 по 13 августа. Действующим победителем соревнований является американский теннисист Бен Шелтон.
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