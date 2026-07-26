Янник Синнер опубликовал фотографии с круизного лайнера

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер посетил круизный лайнер Explora III.

«Для меня большая честь стать первым гостем на борту Explora III. Спасибо всей команде за то, что заставили меня чувствовать себя как дома», — написал Синнер в сопровождении к фото в социальной сети.

Ранее Синнер во второй раз подряд завоевал чемпионский титул на Уимблдоне, обыграв в финале турнира немца Александра Зверева (6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4), а позже снялся с розыгрыша «Мастерса» в Монреале, Канада, прервав свою победную серию на турнирах данной категории. На счету итальянца шесть побед подряд на «Мастерсах», он не проигрывал на таких турнирах с ноября 2025 года.

«Мастерс» в Монреале пройдёт со 2 по 18 августа. Действующим победителем соревнований является американский теннисист Бен Шелтон.