Янник Синнер опубликовал фотографии с круизного лайнера
Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер посетил круизный лайнер Explora III.
«Для меня большая честь стать первым гостем на борту Explora III. Спасибо всей команде за то, что заставили меня чувствовать себя как дома», — написал Синнер в сопровождении к фото в социальной сети.
Ранее Синнер во второй раз подряд завоевал чемпионский титул на Уимблдоне, обыграв в финале турнира немца Александра Зверева (6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4), а позже снялся с розыгрыша «Мастерса» в Монреале, Канада, прервав свою победную серию на турнирах данной категории. На счету итальянца шесть побед подряд на «Мастерсах», он не проигрывал на таких турнирах с ноября 2025 года.
«Мастерс» в Монреале пройдёт со 2 по 18 августа. Действующим победителем соревнований является американский теннисист Бен Шелтон.
«ЧМ и 1-й тур РПЛ показали: 99% единоборств не требуют медицинского вмешательства. Как мы терпели фэйковые забеги врачей и часы потерянного времени?» Журавель о новых правилах
«Динамо» про слухи об интересе «Барсы» к Касересу: «Хуан, надеемся, ты ничего лишнего не подписал на вчерашней автограф-сессии»
Ольмо об ударившем его тренере Аргентины: «Мне не нужны его извинения. Айяла лжет, что это была реакция на слова – я ему ничего не сказал. Нас определяют не ошибки, а смелость признать их»