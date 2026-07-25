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Бублик не сумел защитить титул на турнире в Китцбюэле, проиграв в финале Халису

Матч ТВ

Казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл в финале турнира категории ATP 250 в австрийском Китцбюэле.

Бублик не сумел защитить титул на турнире в Китцбюэле
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Уроженец Гатчины, выступавший под первым номером посева, проиграл французу Квентину Халису в двух сетах, матч продолжался 1 час 33 минуты.

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Бублик не сумел защитить титул — в прошлом году именно он выиграл турнир в Австрии.

ATP 250. Generali Open. Китцбюэль (Австрия). Грунт. Призовой фонд — более 600 тысяч евро

Финал

Квентин Халис (Франция) — Александр Бублик (Казахстан, 1) — 6:4, 7:6 (8:6)

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