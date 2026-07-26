Дрэйпер высказался о возвращении после травмы руки

Джек Дрэйпер рассказал о своей форме перед началом турнире в Вашингтоне. Для британца этот турнир станет первым за месяц – он пропускал соревнования из-за травмы левой руки.

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В прошлом году по той же причине же он завершил сезон досрочно, снявшись со второго круга US Open. Перед турниром Дрэйпер сообщал, что страдает от стрессового повреждения кости. В тур он вернулся только в феврале.

– Очень рад быть в Вашингтоне. Было очень тяжело пропустить «Уимблдон», но это правильное решение. Последние 12 месяцев выдались для меня невероятно сложными. Было много трудностей, постоянного поиска решений, много боли – я пытался понять, что происходит, и пройти через все это.

Раньше я никогда не отсутствовал из-за травмы так долго, так что за последний год я ни разу не чувствовал себя так хорошо, как сейчас. Физически я чувствую себя очень хорошо.

Я как раз говорил ребятам, что эмоционально и психологически долгое время ощущал сильную усталость из-за всего этого процесса. Но сейчас энергия начинает возвращаться. Честно говоря, сейчас я чувствую себя очень, очень хорошо. Я очень горжусь собой и тем, в каком состоянии нахожусь. Очень рад быть здесь.

– Если говорить о поиске решений, вы обращаетесь к новым врачам и медицинским специалистам, чтобы разобраться в проблеме, или в целом продолжаете работать с той же командой?

– Нет, я работаю с той же командой. Мне очень повезло, рядом со мной замечательные специалисты. Моя травма руки очень, очень сложная. При таком стрессовом повреждении кости нужно учитывать множество разных факторов, особенно в виде спорта, где мне необходимо подавать со скоростью 130 миль в час.

Именно это я и делаю. Можно сказать, моя рука – это мое главное оружие. Поэтому, когда она причиняет мне сильный дискомфорт, становится трудно делать то, что ты хочешь, и получать от этого удовольствие.

Поэтому все сводится к постоянному поиску решений: что можно изменить, как скорректировать ракетку и экипировку, как лучше восстанавливаться, как вообще сделать все возможное, чтобы стать лучше и вернуться в форму.

– Какие советы вам давал Энди Маррей и над чем вы вместе работали?

– Энди стал невероятно важной частью моей команды. Он очень спокойный человек. От него исходит потрясающая энергия. Думаю, сейчас, после завершения карьеры, люди все больше замечают, какой он на самом деле веселый и какое у него чувство юмора.

Мы всегда отлично проводим время вместе. Но самое главное – он по-настоящему верит в меня и в мой теннис. Он уверен, что я способен добиться очень многого в этом виде спорта. И когда один из твоих главных кумиров думает о тебе именно так, это повод для огромной гордости и источник большой уверенности в себе.

Так что да, мы вместе проходим этот путь. И я считаю, что в моей игре еще очень много возможностей для прогресса, и лучшее еще впереди.

В первом круге пятисотника в Вашингтоне Дрэйпер сыграет с Алексом Микельсеном.