Дрейпер — о работе с Энди Марреем: он действительно верит в меня и мой теннис
Бывшая пятая ракетка мира, ныне 147-й номер рейтинга британский теннисист Джек Дрейпер поделился впечатлениями от работы с трёхкратным победителем турниров «Большого шлема» Энди Марреем.
«Он уже стал невероятно важной частью моей команды, привнёс настоящее спокойствие. От него исходит отличная энергия. Думаю, сейчас, после завершения карьеры, люди всё больше видят, насколько он на самом деле жизнерадостный и любит пошутить, поэтому с ним всегда очень весело. Но главное — он действительно верит в меня и в мой теннис. Он уверен, что я способен очень многого добиться в этом виде спорта. И когда один из твоих главных кумиров думает о тебе именно так, это повод для гордости и огромный источник уверенности в себе. Да, мы вместе проходим этот путь. Я считаю, что в моей игре ещё очень много возможностей для прогресса, и впереди меня ждёт ещё многое», – сказал Дрейпер в интервью Sky Sports.
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