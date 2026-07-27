Даниил Медведев поднялся на седьмое место в рейтинге ATP

Первая ракетка России Даниил Медведев поднялся на одну позицию и теперь занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Лидерство в рейтинге сохраняет итальянец Янник Синнер. Второе место занимает представитель Германии Александр Зверев, третье - испанец Карлос Алькарас. Из россиян в первую сотню рейтинга также вошли Андрей Рублев (14-е место), Карен Хачанов (26) и Роман Сафиуллин (92).

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) лидерство сохраняет белоруска Арина Соболенко, второе место занимает представительница Казахстана Елена Рыбакина, на третьей позиции располагается американка Джессика Пегула. Лучшей из россиянок остается Мирра Андреева, занимающая пятую строчку рейтинга. Также в первую сотню вошли россиянки Диана Шнайдер (18), Екатерина Александрова (19), Анна Калинская (20), Людмила Самсонова (70), Алина Корнеева (89).